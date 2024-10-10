Из-за урагана «Милтон» во Флориде разрушены 125 домов

125 домов, в основном мобильных, были разрушены в результате торнадо, обрушившихся на Флориду с приходом урагана «Милтон», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевина Гатри.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии