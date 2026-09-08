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Газета.ру

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ScienceDirect: опасные металлы нашли в банке тунца

ScienceDirect: опасные металлы нашли в банке тунца

Международная команда исследователей под руководством Университета Чукурова (Турция) проверила 96 банок консервированного тунца из 32 стран и обнаружила, что даже привычный продукт с полки супермаркета может содержать дозы свинца, кадмия, ртути и мышьяка.

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