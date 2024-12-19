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Царьград

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Убито более 100 бойцов ССО КНДР. Мощнейший удар ВСУ. Прощание с легендой "Вагнера". Командир "Ахмата" честно о наших потерях на Курщине

Убито более 100 бойцов ССО КНДР. Мощнейший удар ВСУ. Прощание с легендой "Вагнера". Командир "Ахмата" честно о наших потерях на Курщине

Обстановка на Курском направлении продолжает оставаться тяжёлой для наших защитников. Бойцы ВС России в результате ожесточённых боёв освободили стратегический населённый пункт.

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