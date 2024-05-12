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«Холодный, воняет, с дырками, сделан во Франции, но не сыр»- Загадка от Charlie Hebdo

«Холодный, воняет, с дырками, сделан во Франции, но не сыр»- Загадка от Charlie Hebdo

Charlie Hebdo неприкрыто ржёт над желанием Макрона отправить Иностранный легион на Украину. Журналисты – люди умные, начитанные, они хорошо знают, чем 200 лет назад закончились вот такие желания французского императора.

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