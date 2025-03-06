Сходство с Землёй по скорости вращения и наклону оси не объясняет марсианской атмосферы, но помогает создать основу для прогнозов погоды будущих экспедиций

Учёные из Токийского университета и их коллеги обнаружили, что атмосферные гравитационные волны (GWs) критически влияют на формирование меридиональных (север-юг) воздушных течений в средних и высоких слоях атмосферы Марса.
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