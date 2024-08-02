По улице Рыленкова еще месяц нельзя будет проехать

В мэрии продлили ограничения движения Администрация Смоленска внесла изменение в постановление №1412-адм “Об ограничении и прекращении движения транспортных средств по улице Рыленкова в городе Смоленске”.
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