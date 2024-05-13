В Ермишинском районе восстановлено движение к посёлку Сенин-Пчельник

По словам министерства, дорога полностью открыта для транспортного сообщения. Рязанцам напомнили, что при ЧП следует звонить по телефону - 01, мобильная связь - 101, единый номер вызова экстренных служб - 112.
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