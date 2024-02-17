Этот день в истории.

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Бурят Бурятов
    Тяжко клоуну осознавая что часики тикают, и скоро ему пиз,,,ец, не свои так чужие ,,,,итог в его случае один,,,,,Зеленский на лома...
  • Анна Лисовская
    Да пристрелите вы его уже! Не мучайте наркомана! Он уже все из Украины вынес, все продал!Зеленский на лома...
  • Виктор Рыбаков
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