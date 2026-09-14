«Ак Барс» встретился с татарской общиной Нижнего Новгорода

Фото: ak-bars.ru Перед матчем с «Торпедо» в Нижнем Новгороде, главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин, генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин, игроки Альберт Яруллин и Равиль Якупов, а также сотрудники команды встретились с представителями национально-культурной автономии татар Нижегородской области.
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