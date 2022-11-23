Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Нойер о фото игроков Германии с закрытыми ртами: «ФИФА может забрать нашу повязку, но никогда не заставит нас молчать. Мы отстаиваем наши ценности и права человека»

Мануэль Нойер высказался об отказе от повязки One Love. Капитаны ряда европейских сборных планировали использовать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации в обществе, но отказались от этой акции из-за возможных санкций со стороны ФИФА.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх