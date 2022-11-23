Нойер о фото игроков Германии с закрытыми ртами: «ФИФА может забрать нашу повязку, но никогда не заставит нас молчать. Мы отстаиваем наши ценности и права человека»

Мануэль Нойер высказался об отказе от повязки One Love. Капитаны ряда европейских сборных планировали использовать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации в обществе, но отказались от этой акции из-за возможных санкций со стороны ФИФА.
Популярные статьи
- Министр внутренних дел Германии с повязкой One Love пришла на матч с Японией. Она сидит рядом с Инфантино
- Кросби набрал 2+2 в матче с «Миннесотой» и вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу игр с 3+ очками (163), опередив Хоу
- Госдеп США: «Россия не готова участвовать в серьезных переговорах по обмену Бриттни Грайнер»
Свежие комментарии