Wyckoff Accumulation Schematics? Oil Long? 200$!! Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! VORSwingTrading This count is based on my assumptions so anything can happen not a trading or financial advice just for educational purposes only kindly do your own ta thanks trade with care good luck.
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