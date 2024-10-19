Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 783 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ЕСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ "ЛАЗАРЕТ" НА СТАНЦИИ ТИНСКОЙ. ЭТОМУ УЧИТЕЛЮ ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ИСХОДНОЕ С...В Красноярске поя...
  • Андрей
    не стрелков ,а гиркин.Полковник Стрелко...
  • Лена Елена
    Им даже санитарками работать нельзя с массово купленными медосмотрами. Каждый второй мигрант - носитель гепатита, а м..."Сидеть спереди я...

"Сидеть спереди я разрешаю только жене": мигрант выгнал из такси члена Совета по правам человека при президенте РФ за то, что она "неверная"

"Сидеть спереди я разрешаю только жене": мигрант выгнал из такси члена Совета по правам человека при президенте РФ за то, что она "неверная"

Интересная жизнь с Vera Star Как вы думаете, если вы заказываете такси, вправе ли вы рассчитывать на то, что спокойно можете занять любое место в салоне автомобиля, кроме водительского? Если вы всерьез думаете, что это так, то вы глубоко заблуждаетесь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree
А если в такси садятся 4 и одному придётся садиться вперед,его тоже из такси выкинут со священного места?
Ответить
9 час.
elena avdeeva
При Мухаммеде не было машин.  Пусть пересаживаются на ишаков и там работают!
Ответить
2 час.
Лена Елена
Им даже санитарками работать нельзя с массово купленными медосмотрами. Каждый второй мигрант - носитель гепатита, а медосмотры чистые. Потому что куплены.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх