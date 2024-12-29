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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Директор Astro Bot надеялся на награду “Лучшая семейная игра”, но никак не ожида...

Директор Astro Bot надеялся на награду “Лучшая семейная игра”, но никак не ожида...

Директор Astro Bot надеялся на награду “Лучшая семейная игра”, но никак не ожидал GOTYИзначально Astro Bot подверглась резкой критике со стороны фанатов из-за своей цены в 60 долларов, в основном потому, что ее приквел был бесплатным.

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