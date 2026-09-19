Татарстанда «Без – Россия көче» патриотик акциясен башлап җибәрделәр

Сайлау көннәрендә, 18, 19 һәм 20 сентябрьдә, Татарстанда «Без – Россия көче» патриотик акциясе уза. Бу көннәрдә сайлау участокларында тавыш биргән һәр граждан Россия Федерациясе флагы белән истәлекле фото ясый ала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым