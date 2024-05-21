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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Состоятельным арендаторам стало не хватать денег на квартиры в Москве

Состоятельным арендаторам стало не хватать денег на квартиры в Москве

Объем предложения элитных московских квартир в аренду впервые за год увеличился. Лоты выбывали с рынка менее активно из-за того, что ставки, запрашиваемые собственниками квартир, стали почти вдвое выше ожиданий арендаторов .

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