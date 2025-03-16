Виктор Майгуров: «Вся наша подготовка начиная с весны будет выстроена с учетом участия в Олимпийских играх»

– Календарь на следующий сезон. Насколько он готов и насколько учитывает возможность выступить на Олимпийских играх, поездки на международные старты? – Вся наша подготовка, тем более в подготовительном сезоне, начиная с весны будет выстроена с учетом участия в Олимпийских играх.