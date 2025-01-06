Джейк Анджели: Администрация Трампа как поворотный момент истории США

Шаман Джейк Анджели назвал приход Трампа к власти поворотным моментом в истории. Об изменениях, которые могут повлечь за собой действия администрации Трампа, и возможных сценариях развития ситуации рассказал в интервью РИА Новости.
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