Первый иск по энергоблокаде Крыма подадут 4 марта

В понедельник, 4 марта, в Арбитражный суд Крыма подадут первый иск по взысканию с Украины ущерба, нанесенного экономической блокадой, о чем РИА Новости сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.
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