Путин - о возвращении в Россию Макдоналдса: У меня один вопросик есть. Когда ваши не очень добросовестные партнёры уходили, они поставили трудовые коллективы в сложное положение? А право обратного выкупа у них есть?- Да, есть.
Путин про возвращение Макдоналдса в Россию
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Хорошо, если бы слова совпадали с дальнейшими делами!!
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9 час.
Надежда
Этот репик, похоже, лоббирует возврат ушедших с российского рынка западных компаний...
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6 час.
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