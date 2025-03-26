Поставили русских на колени и заставили извиняться: "Жители Перми обратились к президенту"

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Комментарии
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Юрий Александров
Путин должен &quot;объяснить&quot; подчинённым чем может кончится беспредел диаспор --- что там Пушкин говорил о русском бунте....
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5 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Диаспора и поддерживающие чиномордов с конфискацией на выбор - рудник или родину мутантов. Выблядков мутации в вагонами по кишлака или колонии. Нам они нах не нужны!
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5 час.
Сергей Ульмасов
Всю эту мигрантскую свору высечь на площади, кастрировать, сделать конфискацию имущества и депортировать
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3 час.
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