ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Почему в ряде регионов мигранты чувствуют себя увереннее американского президента в Белом доме, а власть всегда на стороне диаспоры? Об этом "Новороссии" рассказала обозреватель "Царьграда" Юлия Банишевская.
Поставили русских на колени и заставили извиняться: "Жители Перми обратились к президенту"
Комментарии
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Юрий Александров
Путин должен "объяснить" подчинённым чем может кончится беспредел диаспор --- что там Пушкин говорил о русском бунте....
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5 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Диаспора и поддерживающие чиномордов с конфискацией на выбор - рудник или родину мутантов. Выблядков мутации в вагонами по кишлака или колонии. Нам они нах не нужны!
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5 час.
Сергей Ульмасов
Всю эту мигрантскую свору высечь на площади, кастрировать, сделать конфискацию имущества и депортировать
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3 час.
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