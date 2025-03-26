Поставили русских на колени и заставили извиняться: "Жители Перми обратились к президенту"

Юрий Александров Путин должен "объяснить" подчинённым чем может кончится беспредел диаспор --- что там Пушкин говорил о русском бунте....

ВТ Владимир Тимошков Диаспора и поддерживающие чиномордов с конфискацией на выбор - рудник или родину мутантов. Выблядков мутации в вагонами по кишлака или колонии. Нам они нах не нужны!