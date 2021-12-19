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В Ростовской области остается меньше 3 тысяч пациентов в ковидных госпиталях

В Ростовской области остается меньше 3 тысяч пациентов в ковидных госпиталях

По данным регионального штаба по противодействию COVID-19 в Ростовской области, на данный момент в моногоспиталях находятся 2 946 пациентов с подтвержденным COVID-19.

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