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Операторы БПЛА группировки «Днепр» скорректировали артиллерийский удар по пехоте ВСУ на правом берегу Днепра

Операторы БПЛА группировки «Днепр» скорректировали артиллерийский удар по пехоте ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты БПЛА группировки войск «Днепр» осуществили разведку и сопровождение артиллерийских ударов по живой силе ВСУ на Херсонском направлении Специальной военной операции.

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