Европа совершила серьёзный шаг вперёд. Шанс на исцеление есть - Малофеев

Значительные успехи правых консервативных партий на вчерашних европарламентских выборах - чёткий знак того, что традиционная Европа просыпается от спячки, уверен учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.
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