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Снукерист.ру

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Обзор матчей первого дня квалификации English Open 2026

Обзор матчей первого дня квалификации English Open 2026

Гонконгский снукерист Марко Фу одержал уверенную победу над Хаммадом Миахом со счетом 4-0 и вышел во второй квалификационный раунд турнира English Open 2026 на Mattioli Arena в Лестере, сообщает WST Марко Фу вышел во второй отборочный раунд турнира English Open 2026 (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - квалификация Первый день квалификации турнира English Open 2026 ознаменовался уверенной победой Марко Фу.

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