БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Денег хватит только на «картонный купол»: Ракетную атаку Британия встретит босой и голой

Денег хватит только на «картонный купол»: Ракетную атаку Британия встретит босой и голой

Лондон наконец-то озаботился созданием системы ПВО/ПРО — но и бюджета нет, и делать некому Виталий Орлов Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС Некогда великая Британия по примеру своих заокеанских друзей-противников, серьезно озаботившись состоянием национальной противоракетной обороны, приступила к ее кардинальному реформированию и модернизации, стремясь создать нечто подобное «Золотому куполу» Дональда Трампа.

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