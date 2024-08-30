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Расчеты «Градов» Западной группировки сорвали ротацию ВСУ

Расчеты «Градов» Западной группировки сорвали ротацию ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне специальной военной операции.

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