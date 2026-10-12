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Татар-информ

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Студенты Мамадышского колледжа помогли ветерану СВО построить гараж

Студенты Мамадышского колледжа помогли ветерану СВО построить гараж

Фото предоставлено Гульназ Кадировой Волонтеры Мамадышского политехнического колледжа помогли ветерану боевых действий, участнику специальной военной операции Ильдару Шамсутдинову построить гараж.

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