Detik: на Бали арестовали основателя «русской деревни» Фрея

На Бали арестовали 53-летнего бизнесмена Андре Фрея за нарушение правил землепользования, он без разрешения местных властей разместил на плодородной почве апартаменты PARQ Ubud, известные как «русская деревня».
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