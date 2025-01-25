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Detik: на Бали арестовали основателя «русской деревни» Фрея

Detik: на Бали арестовали основателя «русской деревни» Фрея

На Бали арестовали 53-летнего бизнесмена Андре Фрея за нарушение правил землепользования, он без разрешения местных властей разместил на плодородной почве апартаменты PARQ Ubud, известные как «русская деревня».

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