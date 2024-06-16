Пьяный мужчина перевернул КАМАЗ, высунулся из люка и пререкался с полицией

Кажется, старый мем «дверь мне запили» обзавелся неожиданным импровизированным сиквелом. Во Владимирской области полицейским пришлось извлекать несговорчивого угонщика КАМАЗа через люк в крыше грузовика после того, как машина перевернулась на обочине.