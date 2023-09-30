В Надымском районе подвели итоги сезона субботников

В Надымском районе подошел к концу сезон экологических акций по очистке территорий от мусора. С мая по сентябрь в субботниках приняли участие 10 285 человек, рассказал в Telegram-канале глава райадминистрации Дмитрий Жаромских.
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