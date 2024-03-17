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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

3 подписчика
Зима удивительна, долго не может начаться, а мы ее так ждем, ждем снега, санок

Зима удивительна, долго не может начаться, а мы ее так ждем, ждем снега, санок, лыж, а теперь никак не хочет уходить!.

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