Зима удивительна, долго не может начаться, а мы ее так ждем, ждем снега, санок, лыж, а теперь никак не хочет уходить!.
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Зима удивительна, долго не может начаться, а мы ее так ждем, ждем снега, санок, лыж, а теперь никак не хочет уходить!.