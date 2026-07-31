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После смерти брата-близнеца он остался с долгами и обвинениями вдовы: как сейчас живет Валерий Пономаренко

После смерти брата-близнеца он остался с долгами и обвинениями вдовы: как сейчас живет Валерий Пономаренко

После смерти Александра Пономаренко его брат-близнец Валерий столкнулся не только с потерей близкого человека, но и с публичными обвинениями со стороны вдовы брата.

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