«Не хочу никого обидеть», — Лорак о том, что хранит Киркоров в своем доме

Позволил ей заглянуть в сокровищницу? Ани Лорак всегда считалась близкой подружкой Филиппа Киркорова, а в новом специальном интервью проговорилась общественности, что король эстрады доверяет ей самое сокровенное: свои наряды! И с перьями, конечно же, и вышитые золотом, и серебром.