В Китае обнаружили гриб, после которого люди начинают видеть. гномов и лилипутов. Lanmaoa asiatica растёт в Юньнань, где его продают на местных рынках и ценят в первую очередь за вкус.
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В Китае обнаружили гриб, после которого люди начинают видеть. гномов и лилипутов. Lanmaoa asiatica растёт в Юньнань, где его продают на местных рынках и ценят в первую очередь за вкус.
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