Пекин отказал ФРГ во встрече без объяснения причин

Игорь Нартымов

Из 27 млн. советских людей, которые убили немцы во время 2-й мировой войне, более 15 млн.были мирные жители СССР . 27 млн. это прямые потери, то есть погибшие во время войны, а сколько ещё непосчитано инвалидов, тех, которые умерли раньше времени от ран, болезней, от сверхтелесного , нервного перенапряжения ? А сколько не родилось, сколько вдов , сирот. 27 млн. можно смело умножать на 2-3... Поганая Гейропа, Германия, чехи,французы, которые клепали для Вермахта оружие ударными темпами.... Все они должны ещё ответить и ответят и заплатят.