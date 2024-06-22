Ли Цян. Добрый день, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол". Знаете, похоже, что период, когда встречаться с западными политиками было не то чтобы престижно, а продуктивно, прошел.
Пекин отказал ФРГ во встрече без объяснения причин
Комментарии
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Игорь Нартымов
Из 27 млн. советских людей, которые убили немцы во время 2-й мировой войне, более 15 млн.были мирные жители СССР . 27 млн. это прямые потери, то есть погибшие во время войны, а сколько ещё непосчитано инвалидов, тех, которые умерли раньше времени от ран, болезней, от сверхтелесного , нервного перенапряжения ? А сколько не родилось, сколько вдов , сирот. 27 млн. можно смело умножать на 2-3... Поганая Гейропа, Германия, чехи,французы, которые клепали для Вермахта оружие ударными темпами.... Все они должны ещё ответить и ответят и заплатят.
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13 час.
лл
лина любимцева
Потому так, что у китайцев есть чувство собственного достоинства и гордость. Не стелятся перед каждым западным дерьмом!!
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7 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Я, тебя поздравляю хабик- ты дурак!
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5 час.
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