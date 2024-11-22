Украине не хочет терять территории, но у нее нет выбора, а дни Зеленского уже взвешены и сочтены

СК

Сергей Карабухин

..Трамп – поржал…Расскажите ещё раз – очень смешно…Детский лепит идиота – Зеленского… ...Глупый, безмозглый наркоман, мозг отсутствует совсем...ZERO.........Из-за этого кровавого клоуна уже погибло около 2 000 000 украинцев…Правильно его назвали – конченной гнидой… Гниду – судить и расстрелять вместе с его семьёй и вместе с его окружением! Да поможет Господь бог уничтожить Гниду! Да будет так! !!! Архистратиг Михаил и семь других высших духов – Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил – уничтожьте гниду-Зеленского! Помогите людям освободиться от гниды-Зеленского! Да будет так! Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человечеством. Кровавый – Джо....Наполеон, Гитлер, Зеленский, Байден, Нетаньяху, Макрон... Все понесут заслуженное наказание в истории человечества.....Никто не уйдёт от ответственности.....