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Закон, порядок, государство

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В Магадане полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова водных биологических ресурсов

В Магадане полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова водных биологических ресурсов

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Путина» сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по городу Магадану совместно с госинспекторами рыбоохраны Охотского территориального агентства по рыболовству задержали троих ранее судимых местных жителей в возрасте от 31 до 40 лет, которые осуществляли вылов горбушу с помощью ставной сети на берегу реки Магаданки – в запрещенном для вылова месте.

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