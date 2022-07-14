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Макс Пачиоретти: «Каролина» близка к Кубку Стэнли, в плей-офф переигрывала «Рейнджерс» всю серию. Все говорят, что Бринд′Амор – один из лучших в НХЛ»

Макс Пачиоретти считает «Каролину» претендентом на победу в Кубке Стэнли. «В хоккейном аспекте я взволнован перед возможностью, которая мне представилась.

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