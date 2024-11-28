Три слова Хазина вместо тысячи стенаний: По миллиардерам ударили, откуда не ждали. А Путин предупреждал

ВУ

Владимир Уфимцев

Маловато будет, однако... Это я про список богатых вороватых ... сволочей из России. А где чиновники класса "А" из правительства, вице-премьеры кабинетов путинских? Все эти кохи, дворковичи, кудрины, уринсоны, акимовы, шуваловы, чубайсы, хлопонины и прочие, прочие, прочие???