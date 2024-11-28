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Три слова Хазина вместо тысячи стенаний: По миллиардерам ударили, откуда не ждали. А Путин предупреждал

Три слова Хазина вместо тысячи стенаний: По миллиардерам ударили, откуда не ждали. А Путин предупреждал

Миллиардеров начали лишать "золотых паспортов" Кипра. Решение именно по статусу уже подтверждено, а вот список миллиардеров дадим с пометкой и прочими мерами предосторожности.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Маловато будет, однако... Это я про список богатых вороватых ... сволочей  из России. А где   чиновники класса &quot;А&quot; из правительства, вице-премьеры кабинетов путинских? Все эти кохи, дворковичи, кудрины, уринсоны, акимовы, шуваловы, чубайсы, хлопонины и прочие, прочие, прочие???
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