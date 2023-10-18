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За выгрузку мусора мужчине грозит арест и штраф: почему так строго, объяснили в УМВД России по краю

За выгрузку мусора мужчине грозит арест и штраф: почему так строго, объяснили в УМВД России по краю

Правонарушителем оказался 25- летний житель Сочи. За загрязнение окружающей среды, осуществление предпринимательской деятельности без спецразрешения и неповиновение распоряжениям сотрудников полиции на мужчину составили четыре административных протокола.

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