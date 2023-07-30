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Агент Тарасова: «Несколько клубов на Востоке заинтересованы в Данииле. Он известен не только как хороший нападающий, но и как настоящий голеадор»

В сезоне-2022/23 нападающий выступал за «Ак Барс» и «Автомобилист». «Тарасов тренируется, находится в форме.

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