МЧС предупредило о ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ пожароопасности в Новоаннинском районе 10-11 июля 🔥🔥🔥🔥 Жителей Новоаннинского, а также северо-западных районов региона просят соблюдать требования пожарной опасности.
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МЧС предупредило о ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ пожароопасности в Новоаннинском районе 10-11 июля 🔥🔥🔥🔥 Жителей Новоаннинского, а также северо-западных районов региона просят соблюдать требования пожарной опасности.