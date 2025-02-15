Про оптоволокно Есть такие парни, которым суждено войти в историю. Кадры из курского села Гирьи взорвало интернет.
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Про оптоволокно Есть такие парни, которым суждено войти в историю. Кадры из курского села Гирьи взорвало интернет.
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