"А вообще в мире есть еще страна, чье гражданство можно купить по цене барана, как российское? Без знания русского языка.
Мигрантскому лобби теракт не помеха: гражданам Таджикистана хотят упростить перемещение по стране
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Evgenija Palette
Докатились, докатились... И всё - БЛАГОДАРЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВУ НА ВСЕХ УРОВНЯХ... Сегодня по телевизору показывали кадры какого-то праздничного парада и приветствующих этот парад кремлевских обитателей - Андропов, Брежнев, Буденный, Ворошилов и т.д. ВСЕ ЖИДЫ, еще с 17 года. ( которых уже "подпирали" Яковлев, Андропов, уже в качестве секретаря, Горбачев, Эльцин. А в Ленинграде уже работала "Змеиная Горка" - Гайдар, Чубайс, Улюкаев, Кудрин и другие, верные "ленинцы"... Кстати, знаете, как сейчас отличить необольшевика от остальных "вольноопределяющихся"? Самое первое - такой "необольшевик" должен быть ЖИДОМ, и РВАТЬ ГЛОТКУ за Картавого Рыжего, и его "РАЙ", который он, со товарищи, организовали в России...
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25 мин.
brigadier21 Snytsarienko
Ну да, когда у тебя согласно статусу бронированный автомобиль, личная охрана и охраняемое элитное жилище - тогда действительно всё хорошо и нет резона напрягаться...
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19 мин.
Evgenija Palette
Да это библейский Лука-утешитель, Толстовский Платон Каратаев, пока его за задницу таджик ни схватил и не оторвал кое-что... Похоже, ОН САМ СЕБЕ НРАВИТСЯ, когда сочиняет эту слюнявую белиберду... А тот, кто готовит ему шаурму, КОТОРУЮ ЕСТЬ НИ В КОЕМ "СЛЮЧАЕ" НЕ НАДО (достаточно только взглянуть на его руки, и в каких условиях она готовится, этот "кроткий и тихий" папуас просто боится, чтобы его не вытряхнули из России ( чтобы хоть немного еще посидеть, если можно...)..
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15 мин.
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