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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Evgenija Palette
    Да это библейский Лука-утешитель, Толстовский Платон Каратаев, пока его за задницу таджик ни схватил и не оторвал кое...Мигрантскому лобб...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Ну да, когда у тебя согласно статусу бронированный автомобиль, личная охрана и охраняемое элитное жилище - тогда дейс...Мигрантскому лобб...
  • Evgenija Palette
    Докатились, докатились... И всё - БЛАГОДАРЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВУ НА ВСЕХ УРОВНЯХ... Сегодня по телевизору показывали кадры к...Мигрантскому лобб...

Мигрантскому лобби теракт не помеха: гражданам Таджикистана хотят упростить перемещение по стране

Мигрантскому лобби теракт не помеха: гражданам Таджикистана хотят упростить перемещение по стране

"А вообще в мире есть еще страна, чье гражданство можно купить по цене барана, как российское? Без знания русского языка.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Докатились, докатились... И всё - БЛАГОДАРЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВУ НА ВСЕХ УРОВНЯХ... Сегодня по телевизору показывали кадры какого-то праздничного парада и приветствующих этот парад кремлевских обитателей - Андропов, Брежнев,  Буденный, Ворошилов и т.д.  ВСЕ ЖИДЫ, еще с 17 года. ( которых уже &quot;подпирали&quot; Яковлев, Андропов, уже в качестве секретаря, Горбачев, Эльцин. А в Ленинграде уже работала &quot;Змеиная Горка&quot; - Гайдар, Чубайс, Улюкаев, Кудрин и другие, верные &quot;ленинцы&quot;... Кстати, знаете, как сейчас отличить необольшевика от остальных &quot;вольноопределяющихся&quot;? Самое первое - такой &quot;необольшевик&quot; должен быть ЖИДОМ, и РВАТЬ ГЛОТКУ за Картавого Рыжего, и его &quot;РАЙ&quot;, который он, со товарищи, организовали в России...
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25 мин.
brigadier21 Snytsarienko
Ну да, когда у тебя согласно статусу бронированный автомобиль, личная охрана и охраняемое элитное жилище - тогда действительно всё хорошо и нет резона напрягаться...
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19 мин.
Evgenija Palette
Да это библейский Лука-утешитель, Толстовский Платон Каратаев, пока его за задницу таджик ни схватил и не оторвал кое-что... Похоже, ОН САМ СЕБЕ НРАВИТСЯ, когда сочиняет эту слюнявую белиберду...  А тот, кто готовит ему шаурму, КОТОРУЮ ЕСТЬ НИ В КОЕМ &quot;СЛЮЧАЕ&quot; НЕ НАДО (достаточно только взглянуть на его руки, и в каких условиях она готовится, этот &quot;кроткий и тихий&quot; папуас просто боится, чтобы его не вытряхнули из России ( чтобы хоть немного еще посидеть, если можно...)..
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15 мин.

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