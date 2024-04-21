Мигрантскому лобби теракт не помеха: гражданам Таджикистана хотят упростить перемещение по стране

Evgenija Palette Докатились, докатились... И всё - БЛАГОДАРЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВУ НА ВСЕХ УРОВНЯХ... Сегодня по телевизору показывали кадры какого-то праздничного парада и приветствующих этот парад кремлевских обитателей - Андропов, Брежнев, Буденный, Ворошилов и т.д. ВСЕ ЖИДЫ, еще с 17 года. ( которых уже "подпирали" Яковлев, Андропов, уже в качестве секретаря, Горбачев, Эльцин. А в Ленинграде уже работала "Змеиная Горка" - Гайдар, Чубайс, Улюкаев, Кудрин и другие, верные "ленинцы"... Кстати, знаете, как сейчас отличить необольшевика от остальных "вольноопределяющихся"? Самое первое - такой "необольшевик" должен быть ЖИДОМ, и РВАТЬ ГЛОТКУ за Картавого Рыжего, и его "РАЙ", который он, со товарищи, организовали в России...

brigadier21 Snytsarienko Ну да, когда у тебя согласно статусу бронированный автомобиль, личная охрана и охраняемое элитное жилище - тогда действительно всё хорошо и нет резона напрягаться...