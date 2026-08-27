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Архангельские парламентарии приняли пакет законов о расширении льгот для участников СВО и их семей

Архангельские парламентарии приняли пакет законов о расширении льгот для участников СВО и их семей

На внеочередной сессии Архангельского областного Собрания депутаты поддержали в двух чтениях сразу несколько законопроектов, которые приводят региональное законодательство в соответствие с Указом Президента России от 15 мая 2026 года № 327.

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