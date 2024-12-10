Global Look Press/Maksim Konstantinov Исполняющий обязанности абхазского премьера Валерий Бганба обратился к председателю российского кабмина Михаилу Мишустину с просьбой вернуть соцвыплаты в Абхазии.
Сухум попросил Россию возобновить соцвыплаты в Абхазии
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А России это надо? Абхазы очередной раз хотят и на хер не сесть и конфетку при этом съесть. А так ведь совсем не бывает. Или или, третьего не дано!
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12 час.
ВД
Вовладар Даров
Не ребята так не пойдет, мы вам деньги, а вы нам задницу !
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12 час.
Виктор Асманкин
А на хер попу такая гармонь
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11 час.
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