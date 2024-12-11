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Депутат Пискарев: НАТО пытается вербовать граждан России с помощью грантов

Депутат Пискарев: НАТО пытается вербовать граждан России с помощью грантов

Страны НАТО предпринимают активные попытки завербовать граждан России. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

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