Полуфинал Чемпионата мира: Джадд Трамп ведет в конце первой сессии

Лидер мирового рейтинга Джадд Трамп обыгрывает Марка Уильямса по итогам первой сессии в полуфинале Чемпионата мира, сообщает WST Джадд Трамп ведет в счете после первой сессии (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции турнира Джадд Трамп вырвался вперед в противостоянии с Марком Уильямсом.