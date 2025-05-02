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Полуфинал Чемпионата мира: Джадд Трамп ведет в конце первой сессии

Полуфинал Чемпионата мира: Джадд Трамп ведет в конце первой сессии

Лидер мирового рейтинга Джадд Трамп обыгрывает Марка Уильямса по итогам первой сессии в полуфинале Чемпионата мира, сообщает WST Джадд Трамп ведет в счете после первой сессии (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции турнира Джадд Трамп вырвался вперед в противостоянии с Марком Уильямсом.

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