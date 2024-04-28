Париж решил показать, что такое ядерное сдерживание России по-французски

The Telegraph: Лондон собирается догнать и перегнать РФ, КНР и США по гиперзвуковым вооружениям Великобритания с головой окунулась в гонку вооружений. Например, британская газета The Telegraph сообщает, что Лондон ведет интенсивную разработку собственной гиперзвуковой крылатой ракеты (скорость больше 5 Махов) и хочет ее принять на оснащение своих ВС не позже 2030 года. Причем Туманный Альбион не просто решил догнать РФ, КНР и США и стать еще одним обладателем подобного типа вооружений, а собирается их перегнать качественно и количественно, если получится. Более того, Минобороны Великобритании настаивает, чтобы все компоненты нового оружия создавались и в дальнейшем выпускались на британской территории. Британский премьер-министр Риши Сунак определил этот проект как одно из важнейших направлений запланированного увеличения оборонного бюджета страны на 75 млрд фунтов стерлингов на следующие 6 лет. В 2024 году оборонный бюджет Великобритании впервые в истории превысил 50 млрд фунтов стерлингов, увеличившись сразу на 10%. Пока не принято решение, будет ли указанная гиперзвуковая КР запускаться с суши, моря или воздуха. Источники, участвующие в проекте, рассказали изданию, что создание ракеты будет очень сложным, так как некоторых необходимых материалов пока нет, и их надо разрабатывать с нуля. Лондон готов инвестировать до 1 млрд фунтов стерлингов в гиперзвуковой проект через оборонный консорциум в течение 7 лет. Но если подобные боеприпасы «вдруг срочно понадобятся», то их оперативно закупят у США.

Юрий Ильинов

Ответка за налет на Краснодар: «Кинжал» пронзил плотину Днестровской ГЭС Чем примечателен удар по украинской энергетике 27 апреля На фото: сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" В ночь на 27 апреля бандеровские дроны предприняли массированную атаку на различные объекты юга России. По информации нашего Министерства обороны, дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 украинских БПЛА, еще два сбили над Крымским полуостровом. Власти Краснодарского края подтвердили атаку на Славянский НПЗ. «Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна», — написал в своем телеграм-канале глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский. Он уточнил, что пострадавших нет. Налет не остался без ответа с нашей стороны. В сводке оборонного ведомства Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 20 по 27 апреля 2024 года) говорится: «С 20-го по 27-е апреля т. г. в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“, а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетической отрасли Украины, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов». По информации адекватной части украинской «телеги», Олещук кое о чем умолчал. С мест сообщили, что на Украине в ходе ракетной атаки были повреждены объекты энергетики в нескольких областях, а также логистические объекты по перевозке и хранения натовской военной техники. Известный в незалежной милитари-блогер пришел к выводу, что «россияне не поверили заявлению офиса президента и Минэнерго Украины, что ранее русскими ударами были уничтожены все тепловые генерации Украины. Сегодня повторно ВС РФ нанесли удары по Украинской энергетической и газовой инфраструктуре. Банковая даже не стала повторно заявлять, что всё плохо». И так все понятно щирым громадянам. Во многих городах усилились перебои с электроэнергией, подачей горячей воды, с водоснабжением в целом. Жовто-блакитное экспертное сообщество пришло к выводу, что ВС РФ после прошлого удара проанализировали фото со спутников и определили характер повреждений. Дескать, вот почему была такая пауза. «Можем смело сказать, что Украину отключат от „рубильника“. Ближе к холодам дефицит э/э будет максимальным, что спровоцирует в Украине „черную зиму“ и кризис во всех сферах жизни», — уверены знающие реальное положение в самостийной энергетике люди. Глава Минэнерго Герман Галущенко признал, что сильно прилетело по объектам в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. «Есть повреждение оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены — энергетик получил контузию. Последствия атак уточняются. Продолжается работа над их ликвидацией», — рассказал чиновник, явно не излучая оптимизма. В Днепропетровской области был удар по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар, заявил региональный гауляйтер Сергей Лысак. По имеющимся данным, ракетной атаке подверглась Приднепровская ТЭС, после чего на станции произошло возгорание и начались значительные скачки напряжения в сети. На местном форуме пишут, что частично разрушен административный корпус, где находится щитовая. «В Ивано-Франковской области нанесен комбинированный удар по Бурштынской ТЭС. Основное поражение пришлось по действующему энергоблоку, на месте возникло сильное возгорание, которое не могли локализовать больше трех часов. Точные результаты этого поражения будут известны позже, но я бы не спешил заявлять или утверждать, что объект уничтожен и больше не способен генерировать электроэнергию», — проинформировал «Донбасский партизан». В Сети разошлись кадры тушения сильного пожара после прилёта по объекту энергетической инфраструктуры, опубликованные ГСЧС Ивано-Франковской области. В Черновицкой области под удар «Кинжала» попала плотина Днестровской ГЭС, кстати, самая мощная электростанция на Днестровском каскаде (702 МВт). Наряду с Ладыжинской ТЭС, она является основным источником энергии на юго-западе Украины. Получил ли объект повреждения или нет, неизвестно, зато местные энергетики на своем форуме написали, что «рано или поздно с ГЭС будет покончено, поскольку Зеленский никак не может угомониться». Также прилетело по подземному газовому хранилищу «Бильче-Волицко-Угерское». Заявлено о повреждении газоперекачивающего оборудования в одной из скважин. Судя по всему, критических повреждений не было, иначе бабахнуло бы так, будто «ядеркой зафигачили». Думается, и это ПГХ будет уничтожено.