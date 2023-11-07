Пленный боевик ВСУ: нас на позиции оставалось 16 человек, раньше было около 60

Попавший в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Сердюк рассказал о количестве украинских боевиков, оставшихся на его позиции на его позиции, а также об отношении российских солдат к пленным.
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